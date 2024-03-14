Виступив за відродження "Штазі": у Німеччині побили 18-річного "майстра доносів"

На сході Німеччини побили 18-річного "майстра доносів". Він виступив за відродження "Штазі".

Про це пише Bild.

Останнім часом 18-річний Ніклас Маттеї із Грефенхайніхена став відомий на всю Німеччину. Він називає себе у соцмережах "майстром доносів", за минулий рік він написав на земляків 4227 скарг. Серед них – доноси на гілку, що впала, і гучний пилосос. Нещодавно Ніклас похвалив спецслужби Китаю і згадав про "Штазі" – репресивне Міністерство держбезпеки НДР. За даними BILD, у минулому хлопець ставив на аватарку генсека ЦК СЕПГ Еріха Хонекера.

"Абсолютний контроль я вважаю правильним. Це допомагає тому, щоб люди краще думали, чи порушують вони закон. З тим, хто дотримується закону, нічого не може статися, – сказав юнак газеті WELT. – Вже має бути щось на кшталт "Штазі". Не в такому масштабі. У них було психологічне придушення. Таких методів не повинно бути. Але абсолютний контроль, я думаю, це нормально". "Нова "Штазі" повинна стежити лише за громадським простором і карати за порушення. Але я дистанціююся від таких методів, як "психологічне придушення" тощо", – додав він в інтерв'ю BILD.

Ніклас Маттеї також підтвердив BILD, що ввечері 2 березня на залізничній платформі під час виходу з електрички його побив футбольний фанат. "Майстер доносів" потрапив до лікарні, у нього вкрали смартфон. "Напевно, це через мою популярність", – сказав Ніклас.

Нагадаємо, у Німеччині Ніклас Маттеї з Грефенхайніхена, який називає себе в соцмережах "майстром доносів", патрулює місто на велосипеді в яскравому світловідбиваючому костюмі і розшукує тих, хто порушує правила паркування. Він одразу робить фото на смартфон та повідомляє про порушників поліції.

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