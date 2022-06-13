Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Вітання” Держдепу США з днем Росії та обіцянка СОТ допомогти Україні з експортом зерна: головні новини ночі 13 червня

Дата публікації
Перегляди
3649
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
“Вітання” Держдепу США з днем Росії та обіцянка СОТ допомогти Україні з експортом зерна: головні новини ночі 13 червня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 13 червня:

  • Державний департамент США опублікував звернення держсекретаря Ентоні Блінкена до росіян з нагоди святкового дня Росії, який у РФ на державному рівні відзначають 12 червня. Читати далі –>
  • З нагоди дня Росії російський президент Володимир Путін отримав мізерну кількість привітань. Читати далі –>
  • Країни СОТ пообіцяли Україні допомогти з експортом зерна. Читати далі –>
  • Міністерство внутрішніх справ Франції за результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів оголосило результати першого туру парламентських виборів у Франції. Читати далі –>
  • ЗСУ завдали кілька ударів по ворожих позиціях на півдні України. Українські військові влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів. Читати далі –>

Читайте також:

Наступна публікація