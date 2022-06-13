“Вітання” Держдепу США з днем Росії та обіцянка СОТ допомогти Україні з експортом зерна: головні новини ночі 13 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 13 червня:
- Державний департамент США опублікував звернення держсекретаря Ентоні Блінкена до росіян з нагоди святкового дня Росії, який у РФ на державному рівні відзначають 12 червня. Читати далі –>
- З нагоди дня Росії російський президент Володимир Путін отримав мізерну кількість привітань. Читати далі –>
- Країни СОТ пообіцяли Україні допомогти з експортом зерна. Читати далі –>
- Міністерство внутрішніх справ Франції за результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів оголосило результати першого туру парламентських виборів у Франції. Читати далі –>
- ЗСУ завдали кілька ударів по ворожих позиціях на півдні України. Українські військові влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів. Читати далі –>
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