Витік документів Пентагону: у Кремлі хотіли саботувати наступ Путіна, коли той проходив хіміотерапію

Вказується, що Герасимов обіцяв "кинути" так звану СВО до 5 березня, коли президент мав почати раунд лікування від раку.

Злиті документи Пентагону свідчать про те, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев і та голова Генштабу Валерій Герасимов мали план диверсії проти президента Володимира Путіна, поки той лікувався від раку.

Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita із посиланням на викладені в Мережу американські таємні документи, справжність яких не підтверджена.

Заголовок документа, де йдеться про диверсію, містить рядок літер, який слугує ярликом для пояснення того, як було складено документ і для кого він призначений.

Рядок у верхній частині примітки про Росію – (TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA). Це означає, що цей документ є цілком таємним (TS), зібраним за допомогою моніторингу зв’язку (SI), доступним особам із надсекретним допуском у США та інших країнах "П’яти очей".

"Згідно з [джерелом], яке отримало інформацію від невстановленого російського інформатора, який має доступ до кремлівських чиновників, Росія планувала перекинути сили з Таганрога до Маріуполя і зосередити свою увагу на південному фронті", – йдеться у записці.

"За даними [джерела], план "наступу"... був розроблений секретарем РНБО Росії Миколою Патрушевим і начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим з метою саботувати Путіна", – вказано в документі.

У записці також йдеться про неодноразові чутки, що Путін хворий на рак.

"[Джерело] 22 лютого вказало, що Герасимов нібито планує продовжувати свої зусилля щодо саботажу наступу, зазначивши, що він пообіцяв "кинути" так звану спеціальну воєнну операцію до 5 березня, коли Путін повинен був почати раунд хіміотерапії, і тому не зможе вплинути на війну", – йдеться в документах.

Колаж: dailymail.co.uk

Нагадаємо, раніше видання NYT повідомило, що злиті в Мережу таємні документи Пентагону описують серйозні конфлікти в Росії між силовими відомствами. Йдеться про ФСБ, Міноборони та ПВК "Вагнера". Зокрема, повідомляється, що ФСБ звинуватила Міноборони "у приховуванні російських втрат в Україні".

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