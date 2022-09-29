Витік газу з "Північного потоку" може спричинити велику кліматичну катастрофу — Bloomberg

У Балтійському морі 700-метрова калюжа вируючої води, що утворилася від розриву на газопроводі "Північний потік", вказує на кліматичну катастрофу.

Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища Німеччини (FEA) заявило, що його розрахунок кількості викинутого метану заснований на імовірному стані заповнення труб та інформації про обсяг газу з двох трубопроводів. На трубопроводах немає механізмів стримування, тому весь вміст труб, імовірно, витікає.

Про це повідомляє Bloomberg.

До Німеччини, унаслідок витоку в атмосферу потрапило приблизно 300 тисяч тонн метану — це один з найпотужніших парникових газів. Ця кількість газу матиме приблизно такий самий вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди приблизно 5,48 мільйона автомобілів у США. Метан має в 84 рази більшу зігрівальну здатність, ніж вуглекислий газ, протягом перших 20 років перебування в атмосфері, але після цього швидко розкладається.

На заході в Європейському парламенті ввечері 27 вересня законодавці, учені та екологи обговорили, як виміряти масштаб витоку, але були єдині в одному — це екологічна катастрофа.

Німеччина заявила, що виток з "Північного потоку" еквівалентний орієнтовно 1% від загального річного обсягу викидів у країні.

"Найпрямішим впливом цих витоків газу на клімат є додаткова порція потужного парникового газу метану. Втім, це крихітна бульбашка в океані проти величезної кількості так званого летючого метану, що викидається щодня в усьому світі через видобуток вугілля та нафти", — сказав Дейв Рей, виконавчий директор Единбурзького інституту зміни клімату.

Найбільший відомий викид метану в США стався 2015 року на газосховищі в каньйоні Алісо (Лос-Анджелес), де за кілька місяців було викинуто понад 97 тисяч тонн метану. Для порівняння: витік газу з "Північного потоку" міг тривати протягом кількох годин.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску.

Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.

Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій.

Швеція повідомила про четвертий витік газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Судна берегової охорони перебувають поряд із місцем витоку, триває розслідування.

Газовий шантаж нового рівня: "Північний потік" зупинився на трьох гілках одразу