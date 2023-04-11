Витік секретних документів США: Єгипет планував таємно надати Росії тисячі ракет - WP

У США поки не бачать ознак, що Каїр передав ракети Росії.

У секретному документі розвідки США, який "злили" у Мережу, йдеться про наміри президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії.

Про це пише видання The Washington Post, який отримало документ із колекції зображень секретних файлів, опублікованих у лютому та березні в Discord.

У частині надсекретного документа, датованого 17 лютого, розповідається про розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани постачати Росії артилерійські снаряди та порох. У документі Сісі наказує офіційним особам тримати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом". У документі прямо не вказано, чи були ракети, які планувалися вироблятися для Росії, Sakr 45, але такі ракети будуть сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню "Град".

У Єгипті відреагували на цю інформацію. Посол Ахмед Абу Зейд сказав, що "позиція Єгипту від самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні зберігати однакову дистанцію з обома сторонами.

Тим часом представник уряду США на умовах анонімності щодо конфіденційної інформації сказав, що наразі невідомо про якесь виконання плану Єгипту постачання зброї до Росії. "Ми не бачили, щоб це сталося", – сказав він.

Сара Маргон, директор відділу зовнішньої політики США Фонду відкритого суспільства, сказала, що викриття в документі, якщо вони правдиві, піднімають питання про те, чи повинні Сполучені Штати "продовжувати захищати та підтримувати Єгипет".

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Додамо, що президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі є один з найближчих союзників Америки на Близькому Сході та головним одержувачем допомоги від США.

Нагадаємо, 7 квітня в Мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них йдеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм. 9 квітня розслідувачі Bellingcat повідомили, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в Інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

Витік секретів із США: як документи поширили через гру і до чого там Маск

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