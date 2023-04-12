Витік секретних матеріалів: Пентагон обіцяє "перевернути кожний камінь", аби знайти джерело "зливання" 

У Сполучених Штатах Америки серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір - аж доки не знайдуть джерело витоку.

Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін, пише Reuters.

"Я не можу зараз багато розповісти. Триває розслідування міністерства юстиції. Ми продовжуватимемо розслідувати і перевертатимемо кожний камінь, поки не знайдемо джерело цього (витоку - Ред.) та його масштаби", - наголосив Остін.

За його словами, Пентагон щоденно проводить наради щодо цього питання. Наразі, додав голова Міноборони США, відомо, що документи опублікували 28 лютого та 1 березня. Втім, наразі у Пентагоні не впевнені, чи були інші документи, які могли бути опубліковані в Мережі раніше.

"Це речі, які ми з'ясуємо, продовжуючи розслідування", - сказав він.

"Зливання" секретних даних про плани США та НАТО

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США шукають винних. Він також наголосив, що деякі документи були підроблені.

Міністерство оборони Великої Британії також попереджає, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності". Відомство закликало закликала критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

Тим часом видання Politico пише, що витік секретних документів США призвів до кризи у відносинах з союзниками. Це "зливання" уже називають одним з найбільших провалів американської розвідки.

Читайте також: