Витік секретних матеріалів: у США шукають винних і заявляють, що деякі документи були підроблені

Поки невідомо, чи ще є інформація для публікацій у тих, хто вже злив дані.

У Вашингтоні заявляють, що серйозно ставляться до інформації про витік секретних документів плани США та НАТО і проводять розслідування. Роблять це попри те, що хоч деякі з документів були підроблені.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США наразі перевіряють опубліковані документи. Саме тому зараз не можуть говорити про їхню достовірність.

"Американці мають знати, що ми ставимось до цієї ситуації дуже серйозно. Президент проінформований про це і надалі буде отримувати оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін'юст веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті. Вони не мають бути доступні усі, а мають бути захищеними", - наголосив Кірбі.

Вашингтон, зауважив представник Білого дому, готовий до будь-яких дій, щоб зрозуміти, як стався витік та знайти відповідальних, адже "ці документи не призначені для публіки". Міністерство юстиції розпочало над цим працювати. За словами Кірбі, поки невідомо, чи ще є інформація для публікацій у тих, хто злив дані.

Відповідаючи на запитання, чи говорив американський лідер Джо Байден з українським колегою Володимиром Зеленським про документи, Кірбі сказав, що що американські чиновники тримають контакт із союзниками і партнерами.

"Ми знаємо, що деякі з документів були підроблені. Я не буду говорити про правдивість усіх документів. Ми все ще перевіряємо на оригінальність усі документи, які були опубліковані. На цю мить ми не можемо говорити про правдивість жодного з тих документів. Поки що ми їх вивчаємо", - наголосив він.

Витік секретних даних

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи про плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом опублікували в соціальних мережах. Так, до Мережі потрапили документи, а це фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інформація про нібито "витік" даних із секретних документів є типовою грою російських спецслужб. За його словами, Москва, зокрема, хоче "посіяти сумніви та взаємні підозри".

Видання New York Times пише, що витік американських секретних документів показав наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки. Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України.

Тим часом CNN наголошує, що у злитих у соцмережі секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем.

Читайте також: