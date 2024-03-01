Витік таємниць Пентагону, в тому числі й українських: підозрюваний військовий планує визнати провину

Очікується, що Джек Тейшейра визнає себе винним у витоку секретів американської оборонної структури.

Американського льотчика Джека Тейшейра звинувачують у зловживанні інформацією національної оборони США та секретними документами.

Про це пише The New York Times.

Очікується, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС Массачусетсу, звинувачений у розміщенні десятків секретних звітів розвідки та інших конфіденційних документів на сервері соціальних мереж, визнає себе винним у федеральному суді в наступний понеділок.

Федеральні прокурори повідомили судді, що підсудний Джек Тейшейра мав намір змінити свою провину після того, як спочатку не визнав себе винним. Особа, знайома з процесом, також повідомила, що льотчик погодився на угоду про визнання провини.

Льотчика звинувачують у зловживанні інформацією національної оборони та секретними документами. Прокурори кажуть, що він взяв матеріали з комп’ютерів у розвідувальному підрозділі на авіабазі в Кейп-Коді, поділився ними з друзями в мережі, щоб справити на них враження.

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Серед розкритих таємниць була інформація про постачання та доставлення військового обладнання в Україну та дуже конфіденційний звіт про переміщення російських та українських військ. Офіційні особи заявили, що розкриття інформації про переміщення військ могло скомпрометувати те, як американська розвідка збирала інформацію та від кого.

Пілот Тейшейра публікував інформацію в Інтернеті протягом кількох місяців.

Нагадаємо, що 6 квітня 2023 року NYT написала про витік секретних документів Пентагону. Частина даних стосувалася контрнаступу України.

Додамо, що підозрюваним у витоку секретної інформації виявився 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра.

13 квітня ФБР арештувало 21-річного військового. Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні.

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