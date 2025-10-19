Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

Замість спецпредставника президента США Стіва Віткоффа переговорну групу з Росією очолить держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

У публікації наголошується, що заміну спеціального посланця Стіва Віткоффа позитивно сприйняли українські та європейські чиновники.

Видання також цитує аналітиків, які оцінюють нову роль Марко Рубіо у переговорах як сигнал Росії про те, що США беруть участь у процесі переговорів, який вони розуміють і в якому почуваються комфортно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа розповіли журналістам, що сподіваючись закласти основу для угоди, планують більше зустрічей із представниками Росії на нижчому рівні, ніж було проведено до переговорів на Алясці.

Також повідомляється, що команда Трампа працює над тим, щоби підтримати переговори президента СЩА з російським диктатором Володимиром Путіним, використавши більше «дипломатичних важелів», ніж перед самітом на Алясці.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Місцем проведення зустрічі стане столиця Угорщини Будапешт.

Речник господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення провести зустріч Трампа і Путіна в Угорщині було спільним. Вона може відбутися протягом двох тижнів «або трохи пізніше».