Віткофф був у Москві під час скандальної розмови в секретному чаті: яким телефоном він користувався

Посланець Трампа запевняє, що під час візиту до Росії не був учасником групової розмови, бо не мав при собі особистих пристроїв зв'язку.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф стверджує, що під час перебування в Москві він не спілкувався в секретному чаті у Signal, до якого випадково долали журналіста американського видання The Atlantic.

Про це він написав у мережі Х у середу, 26 березня.

За його словами, під час поїздок до російської столиці він не мав при собі своїх особистих пристроїв.

"Я мав із собою лише безпечний телефон, наданий урядом для особливих обставин, коли ви подорожуєте в регіони, де ви не хочете, щоб ваші пристрої були скомпрометовані", - запевнив він.

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При цьому Віткофф додав, що сам журналіст Джеффрі Голдберг, якого випадково додали до секретного чату, де обговрювали атаку на єменських хуситів, сказав, що "не згадував, як Віткофф робив будь-які коментарі в тому груповому чаті до суботи, після того, як він покинув Росію та повернувся до США".

"Здогадайтесь чому? Тому що я не мав доступу до своїх особистих пристроїв, поки не повернувся з поїздки. Для мене це відповідальний спосіб здійснення цих поїздок, і я завжди так поводжуся", - пояснив посланець Трампа.

З цього приводу Віткофф звернувся до американських видань з проханням звертатися до нього за коментарем перш, ніж висувати проти нього "серйозні звинувачення".

Нагадаємо, журналіст The Atlantic випадково отримав доступ до надсекретного листування американських посадовців щодо військової операції проти хуситів у Ємені через помилку радника Трампа з національної безпеки Майкла Волтца, який додав редактора до закритого чату в Signal.

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