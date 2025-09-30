ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
500
Час на прочитання
1 хв

Віткофф може піти з посади спецпосланця США — ЗМІ

Стів Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Стів Віткофф

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф / © Associated Press

Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нагадаємо, від самого початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб у організації подальшої дипломатичної роботи.

За словами джерела видання, сам Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.

Також зазначається, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що у випадку якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки.

Нагадаємо, 26 вересня президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди про припинення майже дворічної війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Секторі Газа.

Дата публікації
Кількість переглядів
500
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie