Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.

Нагадаємо, від самого початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб у організації подальшої дипломатичної роботи.

За словами джерела видання, сам Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.

Також зазначається, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що у випадку якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки.

Нагадаємо, 26 вересня президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди про припинення майже дворічної війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Секторі Газа.