Віткофф може піти з посади спецпосланця США — ЗМІ
Стів Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.
Спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.
Про це повідомляє Times of Israel.
Нагадаємо, від самого початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб у організації подальшої дипломатичної роботи.
За словами джерела видання, сам Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.
Також зазначається, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що у випадку якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки.
Нагадаємо, 26 вересня президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди про припинення майже дворічної війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Секторі Газа.