Світ
917
1 хв

Віткофф терміново летить до Путіна: що будуть обговорювати

Стів Віткофф анонсував важливі перемовини з російським диктатором.

Дар'я Щербак
Путін і Віткофф

Путін і Віткофф / © Getty Images

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним вже завтра, 22 січня.

Про це американський дипломат розповів в інтерв’ю CNBC.

Стів Віткофф підкреслив, що запит на зустріч надійшов від російської сторони, що може свідчити про зацікавленість Кремля у діалозі на поточному етапі.

«Саме росіяни просять цю зустріч. Я вважаю, що це важлива заява з їхнього боку», — зазначив спецпосланець.

Наразі деталі щодо місця проведення переговорів тримаються у таємниці.

За словами Віткоффа, переговорний процес не стоїть на місці. Дипломат зауважив, що протягом останніх тижнів було досягнуто «значного прогресу» у відносинах та переговорних позиціях між Україною та Росією.

Найбільшим каменем спотикання залишається питання територій.

Також, Віткофф сподівається, що Володимир Путін все ж погодиться на умови мирної угоди.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, за інформацією росЗМІ, також підтвердив зустріч, яка відбудеться завтра.

Нагадаємо, представники США та РФ провели переговори на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, розмова тривала понад дві години. А Стів Віткофф у коментарі російським медіа, як і зазвичай, назвав ці перемовини «дуже позитивними».

