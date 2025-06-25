Віткофф заявив про державну зраду: що викликало гнів у Білому домі

Спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. / © Getty Images

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Уіткофф різко розкритикував витік інформації про наслідки американського удару по Ірану, назвавши це “зрадою” та закликав до розслідування.

Про це пише видання BBC.

“Це обурливо, це зрада, і це слід розслідувати. Того, хто несе за це відповідальність, має бути притягнуто до відповідальності”, — заявив Уіткофф в ефірі Fox News.

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Він зазначив, що ознайомився з усіма звітами щодо оцінки пошкоджень і переконаний, що “немає жодних сумнівів” у знищенні трьох іранських ядерних об’єктів, по яких було завдано ударів США.

Президент Трамп, своєю чергою, поширив уривок з інтерв’ю Уіткоффа у своєму акаунті в Truth Social. Він процитував слова спецпосланця:

“Ми скинули 12 протибункерних бомб на Фордо. Немає сумнівів, що вони пробили навіс… і немає сумнівів, що вони були знищені. Тож припущення, що ми не досягли мети, — просто безглузді”.

Уиткофф вважає, що будь-які публічні сумніви щодо результативності операції грають на руку противнику й підривають авторитет Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, CNN з посиланням на поінформовані джерела опублікувало матеріал про те, що удари США по Ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад.

Зазначається, що ця оцінка була підготовлена Розвідувальним управлінням Пентагона. Вона ґрунтується на аналізі бойових пошкоджень, проведеному Центральним командуванням США після американських ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Двоє джерел, знайомих з оцінкою, повідомили, що запаси іранського збагаченого урану вцілили після ударів США, а один зі співрозмовників видання зазначив, що “центрифуги здебільшого цілі”.

Раніше президент США Дональд Трамп спростував повідомлення CNN, що американські удари, спрямовані проти ядерних об'єктів Ірану, не знищили основні компоненти його ядерної програми.

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