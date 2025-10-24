Віткофф знову тиснув на Зеленского щодо територіальних поступок Росії: Bloomberg дізнався подробиці

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа та його довірена особа, Стів Віткофф, під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським знову наполегливо вимагав, щоб Київ погодився на ключову умову Володимира Путіна — передати Росії контроль над усією Донецькою областю.

Про це пише Bloomberg, з посиланням на джерела, знайомі із перебігом переговорів.

Тиск на Київ та занепокоєння європейців

Видання повідомляє, що Віткофф, який зберігає високий рівень довіри президента Трампа у «російському питанні», під час зустрічі з українським лідером минулого тижня знову порушив питання про поступки Кремлю. Журналісти зазначають, що Віткофф тиснув на Зеленського, аби той погодився на вимоги Путіна, що фактично означає капітуляцію захисників цієї частини території України.

Пряме втручання спецпосланця у переговори викликало серйозне занепокоєння у багатьох європейських чиновників. Вони побоювалися, що позиція адміністрації США під впливом Віткоффа може «занадто зміститися в бік Росії, посилюючи тиск на Україну з метою змусити її погодитись на вимоги Москви».

«Під час зустрічі Трампа із Зеленським минулого тижня Віткофф знову тиснув на військового лідера, щоб він погодився на вимоги Путіна віддати Донбас Росії», — йдеться у публікації.

Спроби Росії ввести в оману та заперечення Білого дому

Видання також згадує, що попередні переговори Віткоффа з Путіним та іншими високопосадовцями Кремля перед самітом на Алясці призвели до «плутанини». Тоді виникло враження, що Москва нібито готова піти на поступки, які вона насправді не мала наміру виконувати. Це, своєю чергою, викликало стурбованість щодо здатності спецпосланця адекватно оцінювати російську позицію.

Водночас Білий дім рішуче заперечує будь-які звинувачення у тиску або неправильному розумінні ситуації. У Білому домі заявили, що Віткофф «чітко доносить інформацію до всіх» і працює над миром із «повним і точним розумінням усіх факторів, що діють». Сам Віткофф назвав такі заяви «безпідставною брехнею».

За його словами, ті, хто припускає зворотне, помиляються, і «шкідливі гравці просувають егоїстичні плани за допомогою безпідставної брехні».

«Президент Трамп та його команда вже досягли більшого в досягненні миру, ніж будь-хто вважав можливим, і, як сказав президент, це значною мірою завдяки безпрецедентному успіху спеціального посланника Віткоффа», — цитує видання його слова.

Нагадаємо, під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». За інформацією FT, Трамп вдався до криків та лайки, щоб тиснути на українського президента.