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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Віткоффа і Кушнера в Кремлі зарахували до "гравців збірної Росії": несподіване закінчення зустрічі у Путіна

Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер отримали однакові подарунки.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Віткоффу та Кушнеру подарували пуховики збірної Росії

Віткоффу та Кушнеру подарували пуховики збірної Росії / © соцмережі

У Москві американським посланцям Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру підготували доволі специфічний дипломатичний сувенір — пуховики із символікою збірної Росії. Саме такі куртки раніше носив голова РФПІ Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Пуховики зі символікою Росії для посланців Трампа: що відомо

За інформацією пропагандистів, американцям подарували куртки з тієї самої колекції, у якій раніше з’являвся Дмитрієв.

Схоже, у Москві вирішили, що після багатогодинних переговорів гостям не завадить ще й відповідний російський дрескод.

Віткоффу та Кушнеру в Москві подарували пуховики зі символікою збірної Росії. / © скриншот

Віткоффу та Кушнеру в Москві подарували пуховики зі символікою збірної Росії. / © скриншот

На ситуацію з подарунками для американських перемовників відреагував український політтехнолог Олександр Нойнець. Він іронічно підтримав такий жест російської сторони.

«Це правильно, логічно, справедливо, і я дуже вітаю це рішення. Гравці збірної Росії мають носити форму збірної Росії. Жаль тільки, що не можна зробити для них цю форму mandatory», — зазначив Олександр Нойнець.

Згодом російські медіа уточнили, що зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером тривала понад дві години. Після цього американські посланці покинули Москву. Чи допоможуть нові пуховики у дипломатичних перемовинах — питання відкрите.

Як відреагували у Мережі

Українці поки не встигли наробити мемів із цієї історії, зате в американському сегменті Threads уже розкритикували Віткоффа та Кушнера за їхню поведінку в Росії.

Користувачі обурилися як самою поїздкою американської делегації до держави-агресора та теплим прийомом в аеропорту, так і її можливими мотивами.

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У коментарях люди ставлять під сумнів справжню мету візиту й припускають, що замість переговорів про мир для України посланці можуть переслідувати в Москві особисті ділові інтереси.

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Допис / © скриншот

Крім того, у Мережі різко розкритикували самих перемовників. Також зазначили, що такі люди не повинні представляти США

Допис / © скриншот

Допис / © скриншот

Переговори США та РФ — останні новини

Нагадаємо, американські переговорники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — 12 листопада прибули до Москви, де мали зустрітися з Володимиром Путіним.

Після цих переговорів із Путіним спецпосланець США Стів Віткофф заявив про прогрес і нову домовленість щодо України.

Наразі Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

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