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Віткоффа і Кушнера в Кремлі зарахували до "гравців збірної Росії": несподіване закінчення зустрічі у Путіна
Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер отримали однакові подарунки.
У Москві американським посланцям Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру підготували доволі специфічний дипломатичний сувенір — пуховики із символікою збірної Росії. Саме такі куртки раніше носив голова РФПІ Кирило Дмитрієв.
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.
Пуховики зі символікою Росії для посланців Трампа: що відомо
За інформацією пропагандистів, американцям подарували куртки з тієї самої колекції, у якій раніше з’являвся Дмитрієв.
Схоже, у Москві вирішили, що після багатогодинних переговорів гостям не завадить ще й відповідний російський дрескод.
На ситуацію з подарунками для американських перемовників відреагував український політтехнолог Олександр Нойнець. Він іронічно підтримав такий жест російської сторони.
«Це правильно, логічно, справедливо, і я дуже вітаю це рішення. Гравці збірної Росії мають носити форму збірної Росії. Жаль тільки, що не можна зробити для них цю форму mandatory», — зазначив Олександр Нойнець.
Згодом російські медіа уточнили, що зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером тривала понад дві години. Після цього американські посланці покинули Москву. Чи допоможуть нові пуховики у дипломатичних перемовинах — питання відкрите.
Як відреагували у Мережі
Українці поки не встигли наробити мемів із цієї історії, зате в американському сегменті Threads уже розкритикували Віткоффа та Кушнера за їхню поведінку в Росії.
Користувачі обурилися як самою поїздкою американської делегації до держави-агресора та теплим прийомом в аеропорту, так і її можливими мотивами.
У коментарях люди ставлять під сумнів справжню мету візиту й припускають, що замість переговорів про мир для України посланці можуть переслідувати в Москві особисті ділові інтереси.
Крім того, у Мережі різко розкритикували самих перемовників. Також зазначили, що такі люди не повинні представляти США
Переговори США та РФ — останні новини
Нагадаємо, американські переговорники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — 12 листопада прибули до Москви, де мали зустрітися з Володимиром Путіним.
Після цих переговорів із Путіним спецпосланець США Стів Віткофф заявив про прогрес і нову домовленість щодо України.
Наразі Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.