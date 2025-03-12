Витрачав держкошти на розкішне життя: Саакашвілі отримав 9 років в'язниці

Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі.

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у так званій справі про піджаки.

Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі-2".

Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009—2012 роках він витратив $3,2 мільйона з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Сам він називає цю справу політичною.

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін.

Новий термін позбавлення волі рахуватимуть від моменту затримання Саакашвілі — тобто від 1 жовтня 2021 року. Таким чином, за вироком, на свободу він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року й незаконний перетин кордону.

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