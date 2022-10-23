"Витрачаємо мільярди, щоб не довелося говорити російською" - Дуда про фінансування оборони Польщі

Дуда наголосив, що після війни, для України важливим елементом буде побудова сучасної держави.

Польща витрачає мільярди на оборону для того, "щоб у школах потім не розмовляли російською".

Про це заявив президент Польщі під час виступу на економічному форумі "Krynica Forum'22 – Wzrost i Odbudowa".

Говорячи про війну в Україні, розпочату РФ, Дуда сказав, що у процесах, які відбуватимуться після війни, важливим буде не лише відновлення України, а й побудова сучасної держави. Він закликав не лише надати фінансову допомогу сусідам, а й заохочувати зв'язки, зокрема з іншими партнерами у Центральній та Східній Європі.

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"Сумно, що замість охорони здоров'я та освіти нам доводиться витрачати мільярди на озброєння. Але така реальність, щоб нашим дітям у школі не довелося говорити російською", – висловився польський президент щодо фінансування оборони.

Також Дуда торкнувся економічної проблеми. За його словами, період від 2015 року до 2020-го був добрим часом для Польщі – часом динамічного економічного зростання.

Утім, пандемія COVID-19 внесла свої корективи та стала випробуванням для економіки країни. Він додав, що у Польщі сьогодні на порядку денному нові виклики і може статися так, що доведеться обирати між 17% інфляцією і 17% безробіттям.

Нагадаємо, у Польщі розгорілася дискусія щодо мови, якою говорять українські біженці, оскільки там переконані, що після того, як українські діти повернуться на батьківщину, важливо відбудувати Україну рідною мовою, тож пропонують навчити їх рідній мові. Віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич заявив, що не розуміє, як можна будувати Україну мовою країни-терористки, яка нищить домівки мирних людей і вбиває їх.

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