Витратив гроші на стоматолога: чоловік виграв $33 млн і помер під час лікування зубів (фото)

У Бразилії переможець лотереї помер під час стоматологічної операції після того, як витратив частину свого виграшу в 33 мільйона доларів на лікування зубів.

Зараз поліція розслідує, чи була смерть Антоніо Лопеса Сікейри природною, чи мала місце нечесна гра.

73-річний Антоніо перебував у клініці, де йому встановлювали зубний імплантат, коли 4 грудня йому раптово стало зле. Коли парамедики прибули на місце події, він лежав на спині і вже більш ніж пів години перебував у стані зупинки серця. Його перевезли до лікарні, але медики не змогли його реанімувати. Причину смерті ще належить встановити, але відомо, що він страждав на гіпертонію і діабет.

Сікейра, батько чотирьох дітей, був скотарем, який купував і продавав худобу в Мату-Гросу. Він виграв 201 963 763 бразильські реали (33 млн доларів) у найбільшій бразильській лотереї Mega Sena 9 листопада. Через два дні, 11 листопада, він забрав єдиний приз тиражу, який увійшов до топ-10 найбільших джекпотів в історії лотереї.

Одним із перших кроків, які Сікейра вирішив зробити зі своїм виграшем, було розпочати лікування зубів. Він не знав, як провести решту часу, але джерело, близьке до його сім'ї, повідомило, що він подумував про купівлю будинку. Вони розповіли про це місцевим ЗМІ: "Він все ще з'ясовував, що він збирається робити. У нього не було часу насолоджуватися цим".

Антоніо Лопес Сікейра / Фото: Jam Press

Зараз у клініці в Куябі ведеться розслідування, і поліція допитає стоматолога, який його лікував. Правоохоронці також опитають інших свідків, щоб з'ясувати, чи була його смерть природною, чи це якось пов'язано з його несподіваним багатством. Начальник поліції Едісон Пік повідомив місцевим ЗМІ: "Якщо це була раптова хвороба, клініка не винна. Тепер нам потрібно дочекатися розтину і звіту, щоб прояснити, що насправді сталося".

Сікейру поховали в його рідному місті Жасіара.

