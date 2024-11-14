Витратив гроші зі шкільного фонду на відпочинок у Туреччині: як покарали "взірцевого" учня — Bild

Учні класу протягом двох років щомісяця здавали по 35 євро на спеціальний рахунок.

У Німеччині, в місті Хаген, староста класу Расім О. зібрав 7 500 євро до шкільного фонду. Гроші учні мали витратити на випускний бал, проте цього не сталося. Расім витратив їх на власний відпочинок у Туреччині. За це суд призначив йому штраф у розмірі 900 євро.

Про це пише Bild.

Староста класу Расім, якого в школі всі називали взірцевим учнем, протягом 10 місяців розпоряджався грошима. Згодом стало відомо, що він витратив їх (загалом 7 500 євро) на власні потреби. Замість того, щоб накопичені кошти пішли на організацію випускного, Расім використав їх для ресторанів, подорожі до Туреччини та оплати збору за отримання німецького громадянства.

На що діти збирали гроші

Зібрані кошти учні планували витратити на декор, бенкет і розважальну програму випускного вечора. Проте за два місяці до події стало відомо, що значна частина грошей зникла.

"Він поводився як зірка, викладаючи фотографії в Instagram. Тепер ми знаємо, як він за все це платив", — розповів один із однокласників Расіма.

Хлопця звинуватили у 58 випадках розтрати грошей зі шкільного фонду. Прокуратура оцінила збитки в 5 430 євро, оскільки дрібні витрати до 50 євро не враховувалися у справі. Під час суду Расім визнав свою провину, пояснивши свої дії тим, що потрапив у "замкнуте коло" і не зміг знайти вихід.

Чи відбувся випускний?

Батьки Расіма відшкодували всю вкрадену суму. Завдяки цьому випускний усе ж відбувся, але самому Расіму заборонили брати в ньому участь.

Суд призначив йому штраф у розмірі 900 євро.

Нагадаємо, виявлено чергову шахрайську схему. Злодюжки звертаються у приватних повідомленнях родинам полонених та зниклих безвісти, пропонуючи фальшиві документи, нібито витяги з баз даних офіційних органів.

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