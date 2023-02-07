Витратять мільйони рублів: Кремль наказав перевірити та модернізувати бомбосховища у РФ

На порталі закупівель опубліковано сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у регіонах по всій країні.

У Росії у розпал війни з Україною наказали перевірити та відремонтувати бомбосховища по всій країні, перевірки проходять навіть у найвіддаленіших регіонах Росії.

Про пише The Moscow Times з посиланням на нинішніх і колишніх російських чиновників.

Хоча російські офіційні особи публічно не оголошували про національну кампанію з модернізації бомбосховищ, протягом кількох місяців широко повідомлялося про зусилля місцевої влади щодо капітального ремонту системи цивільної оборони країни.

Місцева влада витратить сотні мільйонів рублів, щоб знову зробити придатними тисячі російських бункерів та підвалів, які протягом десятиліть були законсервовані.

"Після розпаду Радянського Союзу вони (бомбосховища – ред.) нікому не були потрібні. Але зараз, у зв'язку з ситуацією на фронті, Кремль розпорядився, щоб все було впорядковано", - розповів один із чиновників.

Як пояснив ще один з російських чиновників, рішення щодо перевірки бомбосховищ було прийнято навесні 2022 року, а команду провести масштабну перевірку дали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства. Таке рішення було прийнято через те, що війна проти України торкається й віддалені регіони Росії.

Так, на порталі закупівель Zakupki оприлюднені сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у всіх регіонах Росії. Вони стосуються ремонту вентиляції, гідроізоляції, заміни дверей, а також встановлення повітряних фільтрів та освітлення.

Наприклад, у листопаді 2022 року було оголошено тендер на 3,8 мільйона рублів на гідроізоляційні роботи в бомбосховищі у Самарській області.

На півдні Краснодарського краю на перевірку й модернізацію бомбосховищ витратять понад 6 млн рублів; у Нижньому Новгороді – 50 мільйонів рублів; у Рязані – майже мільйон рублів.

Нагадаємо, минулого року у Росії вже проводили перевірку бомбосховищ та оповіщення про повітряну тривогу.

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