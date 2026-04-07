Віцепрезидент США в Угорщині висунув серйозне звинувачення Україні: деталі

Орбан і Венс у Будапешті / © Facebook Віктор Орбан

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Угорщини на підтримку Віктора Орбана відзначився антиукраїнською заявою.

Про це Венс сказав під час пресконференції.

Віцепрезидент США заявив, що нібито в українських спецслужбах «є елементи», які «намагаються вплинути на перебіг американських виборів, на угорські вибори».

«Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи», — стверджує Венс.

Він поскаржився, що восени 2024 року перед виборами в США в Україні були люди, які «проводили кампанію на підтримку демократів буквально за кілька тижнів до президентських виборів».

Водночас Венс додав, що Україна, як і США, це «дуже складне місце», і в українській державі «є хороші люди і є погані люди».

«Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо в суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо"», — сказав віцепрезидент США.

Критика ЄС

Також Венс розкритикував Євросоюз, захищаючи політику Орбана. За його словами, «бюрократи в Брюсселі» намагалися знищити угорську економіку, зробити країну менш енергетично незалежною, підвищити ціни, і все це тому що вони «ненавидять Орбана».

Крім того, Венс назвав Дональда Трампа та Віктора Орбана лідерами, що «зробили найбільше» для завершення війни в Україні.

Чому Венс прилетів до Угорщини

Нагадаємо, Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, щоб підтримати Віктора Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться в країні 12 квітня.

Трамп та Орбан підтримують добрі стосунки від 2016 року, коли Трамп уперше став президентом США. Як зазначає The New York Times, Орбан вигідний Трампу, оскільки той, серед іншого, часто входить у конфронтацію з Євросоюзом. Крім того, Трамп та Орбан дотримуються схожих консервативних поглядів.

2024 року Орбан активно підтримував переобрання Трампа, а 2026-го вже Трамп висловив підтримку Орбану на парламентських виборах. Перемоги Орбана на виборах також очікують Росія і Путін, оскільки нинішня угорська влада активно критикує Україну і підтримує зв’язки з путінським режимом.