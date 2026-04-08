Віцепрезидент США "вліз" у вибори в Угорщині: ЄС готує відповідь

Реклама

Європейський Союз планує донести до США своє занепокоєння після заяв віцепрезидента Джея Ді Венса щодо нібито втручання ЄС у вибори в Угорщині.

Про це повідомляє видання The Guardian.

У Європейській комісії спочатку стримано відреагували на слова Венса, наголосивши, що не планують безпосередньо відповідати на його звинувачення. Водночас там звернули увагу на контекст його заяв — напередодні голосування в Угорщині.

Реклама

Представник Єврокомісії з технологічних питань Тома Реньє іронічно зазначив, що європейські інституції лише забезпечують умови для чесних виборів.

«Європейські бюрократи прагнуть створити надійну основу, щоб вибори залишалися в руках громадян», — сказав він.

ЄС звернеться до США

Згодом у Брюсселі зайняли більш чітку позицію. Представниця ЄС із закордонних справ Анітта Гіппер заявила, що Союз використає дипломатичні канали для комунікації з Вашингтоном.

«У нас є свої дипломатичні канали, і ми будемо використовувати їх, щоб донести наші занепокоєння до американських колег», — підкреслила вона.

Реклама

Втім, деталі цих претензій у ЄС розкривати не стали.

Що кажуть у Брюсселі

У Єврокомісії наголошують, що всі чутливі питання з партнерами обговорюються через офіційні механізми. Про це також заявила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.

«У нас є відповідні канали, механізми та дипломатичні контакти для обговорення важливих питань із партнерами», — сказала вона.

У Брюсселі дали зрозуміти, що готові до подальшого діалогу зі США, якщо це буде необхідно.

Реклама

Чому Венс прилетів до Угорщини

Нагадаємо, Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, щоб підтримати Віктора Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться в країні 12 квітня.

В Будапешті Венс назвав Дональда Трампа та Віктора Орбана лідерами, що «зробили найбільше» для завершення війни в Україні.

Також віцепрезидент США звинуватив Україну у втручанні в американські та угорські вибори.