Віцепрезидента США Венса терміново відправили до Ізраїлю на тлі нового загострення

Венс / © Associated Press

Реклама

Адміністрація США підтвердила, що Венс у понеділок разом із дружиною вилетів з авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона. Візит триватиме орієнтовно два дні. У плані перебування – зустрічі з прем'єр-міністром, президентом Ізраїлю, а також зустрічі з родинами заручників та щойно звільненими полоненими.

Про це пише Укрінформ.

У Вашингтоні наголошують: поїздка пов’язана з різким зростанням напруги після інциденту у районі Рафи, коли бойовики ХАМАС, вийшовши з тунелю, випустили протитанкову ракету по ізраїльському авто. Внаслідок атаки загинули щонайменше дві людини. Цей обстріл Ізраїль назвав порушенням чинного перемир’я.

Реклама

Планується, що Венс обговорить із керівництвом Ізраїлю підтримання режиму припинення вогню, подальші кроки щодо звільнення заручників та безпекову ситуацію в регіоні. Американські медіа зазначають, що Білий дім прагне запобігти повторному скочуванню регіону у масштабні бойові дії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом.