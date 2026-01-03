Віцепрезидентка Венесуели назвала Трампа окупантом і відмовилася коритися США

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес / © скриншот з відео

Політичний хаос у Венесуелі поглиблюється. Поки Вашингтон намагається призначити лояльне керівництво після захоплення Ніколаса Мадуро, в Каракасі демонструють непокору.

Про різку реакцію венесуельської влади на заяви Білого дому пише The New York Times.

«Партнер», який став ворогом

У суботу Дональд Трамп заявив, що Делсі Родрігес, колишня віцепрезидентка Мадуро, склала присягу як тимчасовий лідер країни. За словами президента США, вона «по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, щоб зробити Венесуелу знову великою».

Трамп розраховував, що вона стане ключовим партнером у плані США з управління Венесуелою. Він навіть попередив венесуельські еліти: «Всі політичні та військові діячі повинні зрозуміти: те, що сталося з Мадуро, може статися і з ними», якщо вони не підкоряться.

«Маски скинуто»

Проте вже за дві години Родрігес виступила з телезверненням, яке зруйнувало наратив Трампа. Вона з’явилася в кадрі разом із Радою національної оборони — міністром оборони, генпрокурором та головами парламенту і судів, демонструючи єдність влади проти США.

«Ми сповнені рішучості бути вільними. Те, що робиться з Венесуелою — це варварство», — заявила вона.

Родрігес звинуватила Вашингтон у брехні та корисливих намірах.

«Маски скинуто, виявивши лише одну мету: зміна режиму у Венесуелі… Ця зміна режиму також дозволить захопити наші енергетичні, мінеральні та природні ресурси. Це справжня мета, і світ повинен це знати», — наголосила Родрігес.

Вірність Мадуро

Попри заяви США про її «президентство», державне телебачення Венесуели продовжувало титрувати її як «віцепрезидента». У своїй промові Родрігес неодноразово назвала Ніколаса Мадуро «єдиним президентом» країни, давши зрозуміти, що команда захопленого диктатора не збирається здавати позиції без бою.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив приголомшливу заяву про те, хто насправді керуватиме Венесуелою після усунення Мадуро. Він анонсував нові жорсткі кроки та пообіцяв «другу хвилю» атак в разі потреби.