іцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес / © Associated Press

Після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину, віцепрезидентка цієї латиноамериканської країни Делсі Родрігес вилетіла до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, які поінформовані про пересування посадовиці.

Згідно з венесуельською конституцією, за відсутності Мадуро влада в країні має перейти до Делсі Родрігес.

За інформацією Reuters, брат віцепрезидентки Хорхе Родрігес, який займає посаду голови національних зборів (парламенту), перебуває в столиці країни Каракасі. Про це агентству повідомили три джерела, обізнані про його місцезнаходження.

Раніше Делсі Родрігес оприлюднила аудіоповідомлення на державному телебаченні, закликаючи Вашингтон надати докази того, що Мадуро та його дружина Силія живі.

Хорхе Родрігес не з’являвся на публіці від моменту початку операції США.

На тлі чуток про перебування віцепрезидентки Венесуели у Москві, МЗС РФ оприлюднило заяву, в якій закликало США звільнити Мадуро та його дружину.

«У світлі підтверджених повідомлень про те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина перебувають у Сполучених Штатах, ми рішуче закликаємо американське керівництво переглянути свою позицію та звільнити законно обраного президента суверенної країни та його дружину», — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомтсва держави-агресорки.

Нагадаємо, венесуельському диктаторові Ніколасу Мадуро та його дружині, Сілії Флорес, висунуто звинувачення у змові з метою наркотероризму, постачанні кокаїну, а також зберіганні зброї та вибухівки, що могла бути використана проти Сполучених Штатів.