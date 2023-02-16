Виття сирен і гуркіт літаків: жителі російського Волгограда з жахом прокинулись серед ночі (відео)

Жителі російського Волгограда прокинулись у ніч проти 16 лютого через виття сирен повітряної тривоги та гуркіт літаків.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та пабліки з посиланням на очевидців.

Жителі Волгограда близько 2:00 прокинулися від гучного виття сирени, що тривало близько 15 хвилин. Жителька селища ГЕС зняла події на відео і ці кадри з’явилися в Мережі.

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"Вже хвилин 15 працює сирена чи що це? У небі гул літака. Якось моторошно", – підписала відео його авторка.

У коментарях під роликом місцеві жителі повідомили, що незвичайні звуки вночі було чутно в інших районах:

"Думала, жарт. Але у Дзержинському теж щось літає. Аж прокинулася".

"На Семи Вітрах щось гуло, ніби щось летить".

"У Великих Чапурниках теж сильний гул стояв".

Водночас в обласному МНС та в адміністрації регіону сказали, що нічого не знають про ці інциденти.

У російських пабліках зазначається, що це не перші нічні гучні звуки у Волгограді. Жителі міста почали регулярно їх чути від весни 2022 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у Волгоградській області двічі падали уламки, схожі на російську крилату ракету.Ці уламки в РФ назвали "неопізнаними летючими об'єктами".

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