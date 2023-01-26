Витягнув з вʼязниці український священник: як склалася доля двох росіян з Чукотки, які від мобілізації втекли до Аляски

Двох росіян, які втекли з Чукотки до Аляски, відпустили на волю. Тепер вони будують плани на нове життя у Штатах.

Влада США відпустила двох росіян, які, тікаючи від мобілізації, з Чукотки дісталися Аляски на моторному човні.

Про це пише The Economist.

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Двоє друзів, Сергій та Максим, – мешканці селища міського типу Егвекінот Чукотського автономного округу. 26 вересня до них постукали люди у військовій формі. Чоловіки зрозуміли, що до них прийшли з військкомату, щоб мобілізувати. Того ж дня Сергій зателефонував до Максима і попросив його приїхати, адже по телефону такі речі краще не обговорювати. Чоловіки стверджують, що не підтримують війну РФ проти України, тому виіршили тікати.

Сергій, який був водієм вантажівки і керував власною транспортною компанією, переконує американців, що завжди виступав проти корупції в Росії, звинувачуючи державні установи у розкраданні грошей. За його словами, у червні силовики утримували два дні, допитуючи про його діяльність і передбачувані зв’язки з опозиціонером Олексієм Навальним. У серпні ФСБ звинуватила Сергія в екстремізмі та наказалв йому не залишати Егвекінот без дозволу. До моменту мобілізації він уже один раз намагався втекти, спробувавши самотужки переправитися на Аляску на шхуні, але зіткнувся з сильним вітром і був змушений повернути назад.

Фото: economist

Протягом трьох днів Максим та Сергій готувалися до втечі. Їм потрібно було подолати близько 500 кілометрів морем та дістатися острова Святого Лаврентія.

Чоловіки взяли із собою хліб, ковбасу, яйця, чай, каву, печиво, цигарки та паливо, роздали майно та перевели заощадження на рахунки друзів та родичів, адже не мали можливості поміняти рублі на долари. Про план втечі знала лише Сергієва донька, яка живе в Омську.

Коли їх запитали, куди вони їдуть, вони стверджували: шукали мертвих моржів, щоб продати їхні бивні. Чоловіки подолали сильний шторм і уникли російських прикордонників та військових, якими кишить прибережна зона. "Ми навіть не думали розвертатися", – сказав Сергій, згадуючи шторм.

Сергій вважає, що російським прикордонникам, ймовірно, ніколи не спало на думку, що хтось спробує саме такий вид втечі з РФ.

Після кількох годин шторму вони висадилися на берег у містечку Гембелл на острові Святого Лаврентія. Десятки людей прийшли подивитися на незнайомців. Спочатку місцеві подумали, що це російські солдати, адже втікачі були одягнені у камуфляжні куртки. Росіяни пояснили через Google Translate, що просять політичного притулку.

"Ласкаво просимо до Америки, – сказали американці, нагодувавши втікачів піцою і соком. – Тепер ви в безпеці".

Наступного дня імміграційна служба забрала їх і помістила на дві ночі до в’язниці в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, а потім до центру ув’язнення в Такомі, штат Вашингтон. "Вони навіть не дали нам покурити", – скаржиться Сергій.

Вони проводили місяці в одній великій кімнаті з 70 іншими затриманими. Вони їли "квасолю, рис, рис і квасолю", читали всі російськомовні книжки, які потрапляли під руку.

Після понад трьох місяців ув’язнення обидва вийшли під заставу – Сергія випустили 13 січня, а Максима – п’ятьма днями пізніше. Український священик у Такомі, який служить українським і російським біженцям, вніс за них заставу, а потім дав притулок.

Втікачі тепер планують знайти роботу. Сергій хоче зайнятися бізнесом: переробкою пластикових та алюмінієвих відходів. Максимові плани скромніші – спочатку він хоче повернути свій рибальський човен.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2022 року двоє мешканців Чукотки втекли від путінської мобілізації на Аляску на маленькому човні. Вони пропливли близько 500 км.

Мобілізація в РФ

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масова тікати до сусідніх країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати. За різними даними, після оголошення мобілізації з РФ втекло майже мільйон чоловіків.

За інформацією видання The Times, Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями. У виданні пишуть, що Кремль планує набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

На початку листопада Путін заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків.

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