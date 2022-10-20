"Віва Путін!": менеджер ресторану в Парижі прославляв президента РФ, але швидко визнав свою помилку (відео)

Шанувальник російського диктатора випровадив двох жінок за двері, але невдовзі на прохання іншого відвідувача визнав, що Путін насправді “х*йло”.

У Франції менеджер одного із паризьких ресторанів випровадив двох українок із закладу зі словами "Віва Путін" тобто “Хай живе Путін” французькою мовою.

Відповідне відео опублікував у середу, 19 жовтня, віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.

У повідомленні сказано, що інцидент трапився у паризькому ресторані Le Cosy Montparnasse.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Чоловік, який випроводив жінок за двері, наголосив, що він француз. Він кілька разів повторив "Віва Путін" і після цього ще й аплодував сам собі.

Відповідь на цей інцидент не довелося чекати довго. Спершу в Google-відгуках цього закладу різко понизився рейтинг, який упав до позначки 2,7. Ресторан отримав понад 78 000 негативних відгуків, більшість з яких було написано того ж вечора.

А невдовзі на наполегливе прохання іншого відвідувача менеджер цього ресторану вибачився за свою поведінку, визнав, що президент Росії йому насправді глибоко байдужий і зі щирим серцем назвав його друге ім’я, яке давно вже відоме цілому світові.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше в іспанському місті Сан-Себастьяні російський турист, обвішаний георгіївськими стрічками, напав на українок та ображав їх нецензурною лексикою.

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