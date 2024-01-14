Виверження вулкану в Японії та заяви світових політиків про Тайвань: головні новини ночі 14 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В Японії розпочалося виверження вулкана Читати далі –>
- "Принцип одного Китаю": Пекін наголосив, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР Читати далі –>
- Байден: США не підтримують незалежність Тайваню Читати далі –>
- Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалити тимчасовий проєкт фінансування уряду - Politico Читати далі –>
- Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні - ISW Читати далі –>
Читайте також: