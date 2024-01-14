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Виверження вулкану в Японії та заяви світових політиків про Тайвань: головні новини ночі 14 січня 2024 року

Виверження вулкану в Японії та заяви світових політиків про Тайвань: головні новини ночі 14 січня 2024 року

Вибори на Тайвані: переміг прозахідний кандидат, що виступає за незалежність острова / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • В Японії розпочалося виверження вулкана Читати далі –>
  • "Принцип одного Китаю": Пекін наголосив, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР Читати далі –>
  • Байден: США не підтримують незалежність Тайваню Читати далі –>
  • Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалити тимчасовий проєкт фінансування уряду - Politico Читати далі –>
  • Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні - ISW Читати далі –>

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