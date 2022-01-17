Виверження підводного вулкана: у Перу двоє відпочивальників загинули через гігантські хвилі

Наслідки виверження вулкану відчули кілька країн.

Перші жертви підводного вулкану: у Перу двоє людей загинули на пляжі через викликані вогняною горою гігантські хвилі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.

Наслідки виверження вулкану Хунга Тонга-Хунга Хаапай у Тихому океані відчули кілька країн. В Японії через хвилі у порту поперекидало човни. Влада країни видала розпорядження про евакуацію понад 200 тисяч людей. У містах уже утворилися затори.

Така ж ситуація і в Чилі. Там евакуйовують мешканців кількох прибережних селищ. Затопило вулиці і у кількох містах на перуанському узбережжі. Людям там доводиться пересуватися на човнах. У США поки що спостерігають лише невеликий шторм на морі. Однак рекомендують своїм людям триматися подалі від берега.

У Перу двоє людей загинули через хвилі від виверження вулкана

Виверження підводного вулкану сталося у суботу. Шлейфи вулканічного газу, диму та попелу піднімалися на 20 кілометрів. За даними видання, хвилі обрушилися на японське узбережжя за кілька хвилин після того, як було оголошено попередження японського метеорологічного управління про цунамі.

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