Виверження вулкана Марапі: рятувальники назвали кількість туристів, які зникли безвісти

Сотні індонезійських рятувальників намагаються знайти десяток туристів, які зникли безвісти після виверження вулкана Марапі.

Про це пише The Guardian.

Було підтверджено, що 13 людей загинули. Рятувальним роботам з пошуку зниклих заважають погана погода та подальші виверження.

Мертвих туристів знайшли в понеділок біля кратера гори Марапі на острові Суматра. Представники рятувальних служб повідомили про 11 смертельних випадків того ж дня і ще про два у вівторок. Інші були знайдені живими та знесені з гори.

Рятувальники несуть альпініста, який постраждав внаслідок виверження / Фото: Givo Alputra/AP

У неділю вулкан викинув у небо башту попелу заввишки 3000 метрів – вище, ніж вулкан.

"Загальна кількість загиблих наразі становить 13 людей. Десять туристів, які зникли безвісти, все ще розшукуються", — сказав Абдул Малік, голова пошуково-рятувального агентства Паданга, додавши, що тіла ще двох загиблих туристів були знайдені пізно ввечері в понеділок.

За його словами, п'ятьох загиблих спустили з гори для впізнання, а вісім тіл було знайдено та знесено у мішках для трупів, сказав він.

Стовп попелу після виверження вулкана Марапі / Фото: із соцмереж

На зображеннях, опублікованих національним пошуково-рятувальним агентством "Басарнас", видно, як рятувальна команда із шести осіб у помаранчевих куртках та касках несе тіло вниз схилом вулкана. За словами офіційних осіб, у вівторок вранці вулкан все ще вивергався, що ускладнювало рятувальні роботи понад 200 людей.

Ахмад Ріфанді, голова наглядової посади Марапі, повідомив у вівторок агентству France-Presse, що спостерігав п'ять вивержень з опівночі до 8 ранку за місцевим часом. "Марапі, як і раніше, дуже активний. Ми не можемо бачити висоту колони, тому що її закрито хмарою", — сказав він.

Голова індонезійської вулканологічної агенції Хендра Гунаван повідомив, що Марапі від 2011 року перебуває на другому рівні чотирирівневої системи оповіщення, а навколо кратера введено трикілометрову зону відчуження.

Родичі все ще чекали на оновлення в інформаційному центрі біля підніжжя гори. "Я залишуся тут, поки не почую якісь новини", — сказав Дасман, батько зниклого туриста Закіра Хабібі. "Я все ще сподіваюся, що мій син виживе".

Наслідки виверження вулкана Марапі / Фото: Associated Press

Загалом офіційні особи зареєстрували 75 туристів, які здійснювали походи на гору з суботи, з них спочатку було зареєстровано 49 осіб, деякі з яких отримали опіки та переломи.

За словами рятувальників, пошуки триватимуть сім днів.

За словами Ека Пурнамасарі, співробітника медичного підрозділу поліції Західної Суматри, загиблі зазнали серйозних опіків, а судово-медичні працівники готувалися впізнати загиблих за стоматологічними даними, відбитками пальців або за відмітками на їхніх тілах.

Нагадаємо, гора Марапі, що означає "Гора вогню", — найактивніший вулкан на острові Суматра. Індонезія відчуває часту сейсмічну та вулканічну активність через своє розташування на Тихоокеанському "Вогненному кільці", де стикаються тектонічні плити. На території архіпелагу є близько 130 діючих вулканів.

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