Виверження вулкана на Канарах: обвалився північний схил кратера

Вулкан не заспокоюється.

На іспанському острові Пальма, де від 19 вересня вивергається вулкан Кумбре-Велья, обвалився північний схил кратера.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

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Потоки розпеченої лави змітали на своєму шляху велетенські глиби – деякі розміром з будинок. Натепер лава накрила площу у майже півтисячі гектарів. Зруйновано понад тисячу будівель.

Виверження на Канарах не вщухає уже третій тиждень поспіль. За оцінками іспанських геологів, активним вулкан на Ла Пальмі може залишатися ще три місяці.

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Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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