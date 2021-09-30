Виверження вулкана на Канарах показали з космосу: фото

Виверження вулкана на Канарах показали з космосу: фото

Вулкан прокинувся понад десять днів тому.

Космонавти Міжнародної космічної станції зафільмували потоки лави на іспанському острові Пальма, де від 19 вересня вивергається вулкан Кумбре-Велья.

Знімок у своєму Twitter опублікував російський космонавт Олег Новицький.

Космонавтам вдалося сфотографувати вночі магму з борту Міжнародної космічної станції.

Вот уже больше недели на испанском острове #Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа.



Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта МКС в ночное время суток. pic.twitter.com/JTLlA46AaB — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 30, 2021

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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