Виверження вулкана на Канарах спровокувало низку землетрусів та появу нових жерл: чим це загрожує

Виверження вулкана на Канарах спровокувало низку землетрусів та появу нових жерл: чим це загрожує

Зафіксовано понад десять потоків лави.

Біля вукана на канарському острові Ла-Пальма, який вивергається вже понад два місяці, відкрилися нові жерла: лава загрожує новими рунуваннями.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що протягом ночі було зареєстровано щонайменше 80 землетрусів. Магнітуда деяких з них сягала 3,6 бала. Тим часом розплавлена ​​порода з головного нового отвору рухалася зі швидкістю шість метрів за хвилину.

Слід зауважити, що за 11 тижнів виверження науковці виявили не менше 11 потоків лави. Вона охопила близько тисячі гектарів землі з тисячами будинків, дорогами, лініями електропередач тощо. До слова. одним потоком лави зруйнувало цвинтар, на якому було три тисячі могил.

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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