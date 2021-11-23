Виверження вулкана на Канарах: у повітря піднався токсичний газ, влада евакуює людей

Вулкан почав вивергатися у вересні.

Токсичний газ на канарському острові Ла-Пальма, де уже понад два місяців триває виверження вулкана, змусив евакуювати жителів трьох муніципалітетів.

Йдеться про майже три тисячі людей, розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.

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Густі хмари потенційно шкідливих сполук піднялися над частиною острова після того, як новий потік лави досягнув океану. У місцевому департаменті з надзвичайних ситуацій досліджують якість повітря. Втім, через попіл, який викидає гора, знову на кілька діб закрили місцеве летовище.

Потоками лави на Ла-Пальмі зруйновано понад дві тисячі будівель. Понад сім тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Новини світу: токсичний газ на Ла-Пальмі змусив евакуювати жителів трьох муніципалітетів

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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