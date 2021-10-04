Виверження вулкана на Канарах: у земній корі утворилися нові тріщини

Лава випалила 20 га території.

На іспанському острові Пальма, де від 19 вересня вивергається вулкан Кумбре-Велья, утворилися нові тріщини.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня.

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Розпечна лава вже випалила 20 гектарів територій. Схилами вона стікає до океану і утворює небезпечні випари. Поки що великої загрози місцевим мешканцям вони не становлять, але про всяк випадок людей просять без потреби не виходити на вулицю.

Крім того, лава уже встигла знищити тисячу будинків, а 85 тисяч людей були змушені залишити свої оселі. Іспанська влада пообіцяла виділити понад 200 мільйонів євро на відновлення острова.

Новини світу: на вулкані острова Ла-Пальма утворилися нові тріщини

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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