Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих та травмованих зростає, попіл накрив 11 селищ

Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих та травмованих зростає, попіл накрив 11 селищ

Відомо вже про 14 загиблих.

В Індонезії, де з новою силою вивергається вулкан Семеру, щонайменше 14 загиблих та десятки травмованих.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 грудня.

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Гарячим попелом засипало 11 селищ. Подекуди будинки завалені під самий дах, автівок взагалі не видно. Рятувальники разом із поліцейськими та військовими вручну розгрібають попіл у пошуках живих.

Тим часом евакуювали вже понад тисячу людей. За словами науковців, виверження спровокувала сильна злива, через яку обвалився один зі схилів вулкану.

Новини світу: в Індонезії з новою силою вивергається вулкан Семеру – щонайменше 14 загиблих

До слова, Семеру активний уже понад пів століття. Вулкан регулярно викидає попіл на висоту до майже 4,5 км. Востаннє він вивергався рік тому.

Нагадаємо, раніше вулкан прокинувся на Канарах - 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.