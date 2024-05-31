Виверження вулкана в Індонезії: людей попередили про небезпеку "лахару" (відео)

Сильні дощі на початку цього місяця завдали шкоди кільком прилеглим районам, обрушивши так звану "холодну лаву" з вулкана Мерапі.

В Індонезії розташовані 400 вулканів, 80 з яких періодично вивергаються. Гора Мерапі на острові Ява – один із найактивніших вулканів країни. Свідчення про його виверження відомі принаймні з 16 століття. Його останнє виверження, відбулося у четвер близько 13:00 за місцевим часом і підняло в небо стовб попелу висотою 2 км.

Про це пише The Independent.

Влада оголосила попередження для місцевих жителів, закликавши їх залишатися за межами зони відчуження радіусом близько 4,5 км від кратера через потенційну небезпеку "лахара".

Лахара – так в Індонезії називають потоки холодної лави, тобто суміш попелу, піску і каміння, яка змивається сильним дощем по схилах гори.

"Людям наполегливо рекомендується триматися подалі від річкових районів, що беруть початок від вулкана Мерапі, і бути готовими до потенційної небезпеки лахара, яка може виникнути, особливо під час дощу", - сказав представник індонезійської агенції з ліквідації наслідків стихійних лих BNPB Абдул Мухарі.

#Eruption of #Marapi volcano in #Indonesia, May 30, 2024.

The height of the ash column reached 4891 meters above sea level.

Watch now the International online forum. Global Crisis. The Responsibility.

International online forum. "Global Crisis. There is a way out" pic.twitter.com/ojpeNHMO7P — Andrey (@Andrej78069591) May 31, 2024

На початку травня сильні дощі вже завдали збитків декільком довколишнім районам, обваливши холодну лаву з Мерапі.

Нагадаємо, під час виверження Мерапі у грудні минулого року трагічно загинули 11 альпіністів. Ще 12 осіб пропали безвісти. Тоді ж спостерігачі зафіксували стовп попелу висотою 3 кілометри. Жителям, які виходять на вулицю, влада рекомендувала носити головні убори, окуляри та маски, щоб захиститися від вулканічного попелу.

Також стало відомо, що на півночі Індонезії евакуюють понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг. Авіаційна служба оголосила про закриття міжнародного аеропорту через поширення вулканічного попелу.

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