Виверження вулкана в Індонезії: трагічно загинули 11 альпіністів (фото, відео)

В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Вулкан викинув попіл на висоту приблизно трьох кілометрів. Кілька сіл вкрило попелом.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада заборонила місцевим жителям та іноземцям здійснювати будь-яку діяльність у радіусі 3 кілометрів від кратера вулкана.

Однак зверху опинилися 75 альпіністів, які за день до цього розпочали свій шлях на вулканічну гору заввишки 2891 метр. Для їхнього пошуку було задіяно понад 160 осіб, враховуючи поліцейських і солдатів.

Кілька сіл вкрило попелом / Фото: Associated Press

"26 людей не було евакуйовано, ми виявили 14 із них: трьох живими й 11 мертвими. 12 альпіністів все ще вважаються зниклими безвісти", – сказав Абдула Малік, очільник пошуково-рятувального агентства в курортному місті Паданґ.

"Дехто отримав опіки, тому що було дуже спекотно, і їх доправили до лікарні. Постраждалі – це ті, хто наблизився до кратера", – повідомив очільник Агентства з пом’якшення наслідків стихійних лих провінції Руді Рінальді.

Довідка:

Вулкан Мерапі – один із найактивніших вулканів Індонезії. Його висота - 2963 метри.

Востаннє сильне виверження сталося у 2010 року, тоді загинуло 350 людей, а 280 тисяч людей було евакуйовано. 1930 року виверження Мерапі забрало життя 1300 осіб, а під час виверження 1994 року – загинули 60 місцевих жителів.

BREAKING: Mount Marapi Erupts in Indonesia



Mount Marapi in Indonesia erupts violently, spewing colossal ash plumes over 9,800 feet into the sky.



Bukittinggi, a nearby town southeast of the volcano, is engulfed in ash.



No casualties have been reported, but residents face the… pic.twitter.com/qEIkXcHIHA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 3, 2023

Нагадаємо, що в Індонезії, розташованій на Тихоокеанському вогненному кільці, вулканів більше, ніж у будь-якій іншій країні. Загалом у країні налічується близько 130 активних вулканів.

Індонезія розташована на стику злиття континентальних плит, що викликає високу вулканічну та сейсмічну активність.

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