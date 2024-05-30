Виверження вулкана в Ісландії: потужні потоки лави захлеснули півострів

Нинішнє виверження стало найпотужнішим за останній час.

В Ісландії на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей.

Про це пише Iceland Review.

Через підвищення сейсмічної активності влада вже почала евакуацію.

Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини перевищує кілометр.

| Una nueva erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorológica del país, poco después de que las autoridades evacuaran la cercana localidad de Grindavik.



pic.twitter.com/CFKNBwNpP1 — Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024

Варто зазначити, що виверження на півострові Рейкʼянес стало восьмим від 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.

Довідка:

Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє вулканічну активність на півострові Рейкʼянес спостерігали 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.

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