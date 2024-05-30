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Виверження вулкана в Ісландії: потужні потоки лави захлеснули півострів

Виверження вулкана в Ісландії: потужні потоки лави захлеснули півострів

В Ісландії знову сталося виверження вулкана / Фото: Associated Press

Нинішнє виверження стало найпотужнішим за останній час.

В Ісландії на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей.

Про це пише Iceland Review.

Через підвищення сейсмічної активності влада вже почала евакуацію.
Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини перевищує кілометр.

Варто зазначити, що виверження на півострові Рейкʼянес стало восьмим від 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.

Довідка:

Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє вулканічну активність на півострові Рейкʼянес спостерігали 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.

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