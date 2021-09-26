Виверження вулкану на Канарах: кількість постраждалих будинків наближається до 500, евакуювали близько 6 тисяч осіб

Виверження вулкану на Канарах: кількість постраждалих будинків наближається до 500, евакуювали близько 6 тисяч осіб

Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів.

Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.

Про це повідомля El Pais.

"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.

Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.

Нагадаємо:

Вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Новини світу: на острові Ла-Пальма посилилось виверження вулкана

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