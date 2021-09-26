Виверження вулкану на Канарах: кількість постраждалих будинків наближається до 500, евакуювали близько 6 тисяч осіб

Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів.
Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.
Про це повідомля El Pais.
"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.
Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.
Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.
Нагадаємо:
- Вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.