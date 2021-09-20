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Виверження вулкана на Канарах: лава наступає на будинки, тисячі людей евакуюють

Виверження вулкана на Канарах: лава наступає на будинки, тисячі людей евакуюють

Скріншот відео

Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і вже зруйнувала сотні будинків.

Через виверження вулкана Тенегія на іспанському острові Пальма в Атлантичному океані місцева влада евакуювала близько 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє в понеділок, 20 вересня, місцеве видання El Pais.

Евакуація людей на острові Ла-Пальма розпочалася напередодні, оскільки фахівці, які відстежують сейсмічну активність, завчасно попередили про землетрус та загрозу виверження вулкана, вказавши епіцентр стихійного лиха з точність близько 300 метрів.

Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і, за даними на ранок понеділка, вже зруйнувала сотні будинків в Ель-Пасо. Також розпечені потоки перекрили рух на семи автодорогах, які тепер закрито для проїзду. 

Загалом із острова планують евакуювати до 10 тисяч людей, половину з них уже доставили у безпечні місця. Серед евакуйованих — туристи, які відпочивали на острові. 

Директор Інституту вулканології Канар Немесіо Переса повідомив, що виверження на Ла -Пальмі може тривати "кілька тижнів або декілька місяців", пояснивши, що тривалість буде залежати від кількості магми, яка накопичилася у "резервуарі" вулкана. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку до Нью -Йорка на Генеральну Асамблею Організації Об’єднаних Націй, щоб мати можливість поїхати до Ла-Пальми та контролювати операції з порятунку. Сьогодні він відвідає один із притулків для людей, яких евакуювали з будинків через виверження.  

Нагадаємо, раніше на Сицилії прокинувся найактивніший вулкан Європи - Етна.

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