Виверження вулкана на Канарах: лава наступає на будинки, тисячі людей евакуюють

Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і вже зруйнувала сотні будинків.

Через виверження вулкана Тенегія на іспанському острові Пальма в Атлантичному океані місцева влада евакуювала близько 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє в понеділок, 20 вересня, місцеве видання El Pais.

Евакуація людей на острові Ла-Пальма розпочалася напередодні, оскільки фахівці, які відстежують сейсмічну активність, завчасно попередили про землетрус та загрозу виверження вулкана, вказавши епіцентр стихійного лиха з точність близько 300 метрів.

Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і, за даними на ранок понеділка, вже зруйнувала сотні будинків в Ель-Пасо. Також розпечені потоки перекрили рух на семи автодорогах, які тепер закрито для проїзду.

Con motivo de la #ErupciónLaPalma hay 7 carreteras cortadas en ambos sentidos.



✔LP301 y LP212 en El Paso

✔LP214, LP211 y LP213 en Los llanos de Aridane

✔LP105 en San Andrés

✔LP2 en Tajuya



Estamos alertando de las incidencias en los puntos conflictivos. pic.twitter.com/v3sJw4kFIm — Guardia Civil (@guardiacivil) September 20, 2021

Загалом із острова планують евакуювати до 10 тисяч людей, половину з них уже доставили у безпечні місця. Серед евакуйованих — туристи, які відпочивали на острові.

Директор Інституту вулканології Канар Немесіо Переса повідомив, що виверження на Ла -Пальмі може тривати "кілька тижнів або декілька місяців", пояснивши, що тривалість буде залежати від кількості магми, яка накопичилася у "резервуарі" вулкана.

TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку до Нью -Йорка на Генеральну Асамблею Організації Об’єднаних Націй, щоб мати можливість поїхати до Ла-Пальми та контролювати операції з порятунку. Сьогодні він відвідає один із притулків для людей, яких евакуювали з будинків через виверження.

Нагадаємо, раніше на Сицилії прокинувся найактивніший вулкан Європи - Етна.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання