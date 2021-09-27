Виверження вулкану на Канарах: у земній корі утворилася нова тріщина, з якої теж витікає лава

Виверження вулкану на Канарах: у земній корі утворилася нова тріщина, з якої теж витікає лава

Зруйновано пів тисячі будинків.

На Канарах не заспоїться вулкану Кумбре-В'єха: у ньому відкрилася нова тріщина, звідки витікає ще більше лави.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.

Скріншот відео

Потоки лави уже випалили понад дві сотні гектарів на острові Ла Пальма. З трикілометрової зони довкола гори евакуювали усіх мешканців. Зруйновано пів тисячі будинків.

Через виверження місцевий аеропорт напередодні призупиняв роботу. Нині злітну сумугу почистили від попелу і летовище готове знову приймати рейси. Утім, низка авіакомпаній поки воліють облітати Канари.

Виверження на Канарах, за прогнозами сейсмологів, може тривати до трьох місяців. Уже завтра іспанський уряд на екстреному засіданні може оголосити Ла Пальму зоною стихійної катастрофи.

Новини світу: у вулкані на Канарах відкрилася нова тріщина - звідти витікає ще більше лави

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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