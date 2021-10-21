Виверження вулкана на канарах: за допомогою безпілотників рятуватимуть собак

Тварини заблоковані у вкритому лавою районі.

На канарському острові Ла Пальма, де вже місяць вивергається вулкан, за допомогою безпілотника спробують врятувати трьох виснажених собак, які опинились у лавовій пастці.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 жовтня.

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Тварини уже кілька тижнів заблоковані на подвір’ї в районі, який вкритий лавою. Увесь цей час собак годують волонтери - харчі їм скидають з дронів. Вивезти їх на вертольоті не можуть, бо через постійне виверження над місцевістю заборонено літати.

Місцева компанія оператор безпілотників для порятунку чотирилапих запропонувала свій 50-кілограмовий дрон, оснащений сіткою. У рятувальників буде лише чотири хвилини, щоб заманити кожну собаку до сітки. Ще стільки ж часу буде, щоб відлетіти на безпечну відстань.

Новини світу: на Канарах спробують врятувати виснажених собак, що опинились у лавовій пастці

Рятуватимуть собак за кілька днів. Зараз відбуваються тренувальні польоти дрона.

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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