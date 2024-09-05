Виявили повагу до вбивці: Зеленський зробив різку заяву щодо візиту Путіна в Монголію

Не виконавши ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна влада Монголії продемонструвала більшу повагу до вбивці, ніж до міжнародного права.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський інтерв’ю NBC News.

Він нагадав, що Монголія ратифікувала Римський статут, який зобов’язує виконати ордер МКС щодо арешту російського президента.

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“Вони [монгольська влада] Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії демонструється сьогодні до вбивці, а не до міжнародного права. До війни, а не до миру”, — наголосив Зеленський.

При цьому український президент додав, що навіть тоді, коли кілька країн у світі не поважають міжнародне право, це не означає, що ту чи іншу людину не буде притягнуто до відповідальність.

Нагадаємо, 3 вересня під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Монголії воєнного злочинця не тільки не заарештували, але й прийняли його з почестями.

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