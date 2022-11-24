Виявили тіло мігранта: Білорусь після торішніх заворушень на кордоні з Польщею знову заявляє про інцидент

У Варшаві кажуть, що на кордоні з РБ регулярні провокації.

Білорусь заявила про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Польська сторона знає про інцидент і нагадує про регулярні провокації з боку РБ. Інцидент розслідується.

Про це повідомляє Wiadomosci.wp.pl.

За даними білоруських прикордонників, вони виявили тіло чоловіка "африканської зовнішності" вчора, 23 листопада, на ділянці поблизу Біловежі Підляського воєводства, де торік мігранти з РБ штурмували польський кордон.

Також читайте Плани Путіна в Білорусі: три основні варіанти розвитку подій на північному фронті

У заяві білоруської сторони стверджується, що тіло, нібито, "було розташоване біля воріт, призначених для міграції тварин".

Речниця Прикордо нної служби Польщі Анна Міхальська вже прокоментувала це і заявила, що вони намагалися зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.

"Ми бачили, що в цьому районі щось відбувається, що там хтось лежить. Ми одразу почали контактувати з нашими колегами з білоруської сторони. Вони довго не відповідали на телефонні дзвінки, коли ми нарешті передали інформацію, вони пообіцяли втрутитися. Білоруські прикордонники втрутилися не одразу. Вони довго приїжджали", - каже вона.

Також читайте Окупанти планують створити теракт на білоруській АЕС та хочуть звинуватити в цьому Україну та НАТО

Міхальська нагадала, що на польсько-білоруському кордоні відбуваються регулярні провокації.

"Білоруські служби постійно доставляють іноземців до кордону з Польщею. Завдяки знанню місцевості білоруські військові швидко доставляють іноземців до місць, де вони можуть спробувати перетнути кордон. Те, як Польща охороняє кордон, постійно контролюється білоруськими службами", - повідомила польська прикордонна служба.

На Підляшші до кінця року діє заборона на наближення до польсько-білоруського кордону на відстань менше двохсот метрів. Прикордонна служба подала заяву про подовження заборони.

Мігрантська криза

Нагадаємо, Польща після штурму кордону мігрантів із Білорусі у жовтні добудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з РБ. Висота побудованої стіни — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м із колючим дротом

Як відомо, восени 2021 року різко виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції за жорстоке придушення протестів після президентських виборів 2020 року.

Сам Лукашенко звинуватив у кризі з мігрантами Польщу.

Нині з Білорусі регулярно лунають нові заяви щодо Польщі. Так, нещодавно голова Комітету держбезпеки РБ Іван Тертель стверджував про начебто введення Польщею військових контингентів НАТО на територію Білорусі. За його словами, 101 повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися до Білорусі, уже мовляв прибула до Польщі.

Читайте також: