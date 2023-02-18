Виявились шпигунами: Нідерланди закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів

Міністр закордонних справ Вопке Гукстра заявив, що Москва таємно призначає дипломатами офіцерів розвідки.

Нідерланди вислали з країни російських дипломатів. Вони виявились шпигунами.

Про це повідомляє NOS.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що Москва таємно призначає дипломатами офіцерів розвідки. За його словами, близько 10 співробітників російського посольства повинні будуть піти.

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Окрім того, що протягом двох тижнів російські дипломати повинні покинути країну, в Амстердамі закриється Російський торговий офіс. До того ж, за словами Гукстри, від 20 лютого в Санкт-Петербурзі буде закрито генеральне консульство Нідерландів.

Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.

"Було зроблено багато спроб знайти рішення. Росія продовжує затягувати це питання (видачу віз - ред.), і це неприйнятно... Ми тут головні, а вони ні", - наголосив прем'єр.

Своєю чергою посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим. Нідерланди вважають важливим не закривати їх.

"Важливо залишати посольства відкритими як канал комунікації, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли", - пояснив Гукстра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні одну батарею ПРО Patriot.

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