Виявилось, що ракети по Україні допомагав пускати інженер з КНДР- NHK

Національна розвідслужба Південної Кореї використала технологію розпізнавання облич для аналізу фотографії, яка, ймовірно, була зроблена в Донецькій області України.

Південна Корея виявила, що північнокорейський інженер працював на російських позиціях поблизу фронту на сході України. Він спостерігав за запусками ракет по українських територіях. Ця інформація стала відома завдяки джерелам у військовій розвідці

Про це повідомило видання NHK.

Знімок, на якому видно делегацію лідера КМДН час інспекції заводу, що виготовляє мобільні ракетні установки, був проаналізований за допомогою програми розпізнавання облич. Результати показали, що особа на фото, зробленому в Україні, має понад 80% схожість із північнокорейським інженером, який супроводжував диктатора. Це свідчить про активну присутність північнокорейських спеціалістів у військових операціях Росії в Україні, що викликає занепокоєння серед міжнародних спостерігачів

Південнокорейська розвідка вважає, що зображення північнокорейського інженера-ракетника було зроблено під час запуску балістичних ракет, які спрямовувалися на Україну. Це свідчить про те, що фахівці з Північної Кореї беруть участь у військових операціях, підтримуючи російські дії в регіоні.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні Росії проти України.

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