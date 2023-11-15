Війна біля воріт “Аль-Шифи”: чому Ізраїль штурмує головну лікарню Гази (фото, відео)

Рано в середу, 15 листопада, ізраїльські війська здійснили рейд на найбільшу лікарню Гази “Аль-Шифа”, де сотні пацієнтів, у тому числі новонароджені, опинилися в скрутному становищі, оскільки армія поширила свій контроль над містом Газа і північною частиною Сектору Гази.

Лікарня “Аль-Шифа” стала символом страждань палестинського цивільного населення під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка спалахнула після того, як 7 жовтня під час несподіваного нападу на південь Ізраїлю бойовики вбили близько 1200 осіб і захопили близько 240 полонених.

Про це пише Associated Press.

Лікарня також знаходиться в центрі суперечок про те, хто винен у тисячах смертей і масштабних руйнуваннях на окупованій території. Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні палестинців як живого щита, в той час як палестинці і правозахисні групи заявляють, що Ізраїль необачно наражає на небезпеку цивільне населення, намагаючись викорінити угруповання.

“Жахлива ситуація”

Мохаммед Закут, директор лікарень у Газі, заявив, що ізраїльські танки перебувають на території медичного комплексу і що солдати увійшли до будівель, у тому числі до відділень невідкладної допомоги та хірургії, де розташовані відділення інтенсивної терапії. Було незрозуміло, чи говорив він зсередини комплексу.

Палестинців, поранених під час ізраїльського бомбардування Гази, доставили до лікарні в Хан-Юніс, 15 листопада 2023

“Окупаційні війська штурмували будівлі”, — гнівно сказав він по телефону. За його словами, пацієнти, в тому числі діти, налякані. — Вони кричать. Це дуже жахлива ситуація ... ми нічого не можемо зробити для пацієнтів, окрім як молитися”.

Ізраїльські військові заявили, що проводять “точну і цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеній зоні в лікарні “Аль-Шифа”. Солдатів супроводжували медичні бригади, які привезли з собою медикаменти, дитяче харчування, інкубатори та інше обладнання.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС має потужний командний центр всередині і під “Аль-Шифою”, але не надав візуальних доказів, тоді як ХАМАС і персонал лікарні неодноразово заперечували ці звинувачення.

Палестинців, поранених під час ізраїльського бомбардування Гази, доставили до лікарні в Хан-Юніс, 15 листопада 2023

За кілька годин до рейду Сполучені Штати заявили, що їхні власні розвідувальні дані вказують на те, що бойовики використовують лікарню “Аль-Шифа” та інші лікарні і тунелі під ними для підтримки військових операцій і утримання заручників.

Ізраїльські військові заявили, що сили, які здійснюють рейд на “Аль-Шифу”, також шукають заручників. Доля заручників, серед яких є чоловіки, жінки і діти, активізувала підтримку війни з боку Ізраїлю, а сім'ї і прихильники заручників проводять марш протесту з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Через два з половиною тижні після введення танків і сухопутних військ на північ Гази, ізраїльські війська також взяли під свій контроль кілька ключових будівель і квартал у центрі міста Газа.

Пальне для гуманітарних потреб

Більшість із сотень тисяч людей, які живуть у місті Газа і прилеглих районах, втекли після тижнів ізраїльських бомбардувань. На північ, де вже кілька тижнів немає світла і води, майже не надходить допомога.

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я в Рамаллі, в Газі загинуло понад 11 200 осіб, дві третини з яких — жінки і неповнолітні, а дві третини з 2,3 мільйона мешканців території покинули свої домівки. Близько 2700 людей вважаються зниклими безвісти, більшість з них, як вважають, поховані під завалами. Міністерство не робить різниці між смертями цивільних осіб і бойовиків.

Палестинців, поранених під час ізраїльського бомбардування Гази, доставили до лікарні в Хан-Юніс, 15 листопада 2023

Майже все населення Гази втиснулося в південні дві третини крихітної території, де умови життя погіршуються через постійні обстріли.

Агентство ООН у справах палестинських біженців заявило у вівторок, 14 листопада, що його паливний склад у Газі порожній і що воно незабаром припинить операції з надання допомоги, включаючи доставку обмежених запасів продовольства і медикаментів з Єгипту для більш ніж 600 000 людей, які ховаються в переповнених школах та інших установах, що знаходяться під управлінням ООН, на півдні.

Представники ізраїльського оборонного відомства рано в середу, 15 листопада, змінили курс, щоб дозволити ввезення близько 24 000 літрів (6340 галонів) пального для гуманітарних потреб, повідомили офіційні особи. Раніше вони неодноразово відмовлялися пропускати паливо в Газу, заявляючи, що ХАМАС перенаправить його на військові цілі.

Палестинці оплакують своїх родичів, загиблих під час ізраїльського бомбардування Гази, 14 листопада 2023

COGAT, ізраїльський оборонний орган, відповідальний за палестинські справи, заявив, що дозволить вантажівкам ООН дозаправлятися на контрольно-пропускному пункті Рафах на кордоні з Єгиптом пізніше в середу. За його словами, це рішення було прийнято у відповідь на прохання США.

Виведені з ладу лікарні

Рейд у “Аль-Шифу” викликав засудження з боку Йорданії та міжнародно визнаної Палестинської автономії, яка назвала його порушенням міжнародного права. Керівник відділу допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що він “шокований” цим рейдом, зазначивши, що захист цивільного населення “має переважати над усіма іншими проблемами”.

Israeli forces shooting inside al Shifa hospital. pic.twitter.com/8KCrCzQHUp — Edward Hulme (@hulme_edward) November 15, 2023

Лікарні можуть втратити свій захищений статус, якщо бойовики використовують їх у військових цілях, але цивільним особам має бути надано достатньо часу для втечі, а будь-яка атака має бути пропорційною військовій меті.

Тисячі переміщених осіб, які знайшли притулок у “Аль-Шифі”, а також пацієнти, які могли пересуватися, втекли з медичного комплексу в Газі через коридор, створений ізраїльськими військами в останні дні, коли ізраїльські війська оточили комплекс і вели бої з бойовиками ХАМАС за його воротами. Деякі палестинці, які змогли вийти, розповіли, що ізраїльські війська відкрили вогонь по евакуйованих.

На вихідних “Аль-Шифа” припинила роботу, оскільки запаси вичерпалися, а відсутність електроенергії не дала змоги запустити інкубатори та інше життєво важливе обладнання. Після кількох днів без холодильника працівники моргу у вівторок, 14 листопада, викопали у дворі братську могилу для 120 тіл.

Палестинців, поранених під час ізраїльського бомбардування Гази, доставили до лікарні в Хан-Юніс, 15 листопада 2023

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 40 пацієнтів, у тому числі троє немовлят, померли після того, як в суботу, 11 листопада, в аварійному генераторі “Аль-Шифи” закінчилося пальне. Ще 36 немовлят ризикують померти через відсутність електроенергії в інкубаторах, повідомляє міністерство.

Немовля в лікарні “Аль-Шифа”

Битва в Газі

Ізраїльські війська поширили свій контроль на північ Гази, захопивши будівлю парламенту і штаб-квартиру поліції. Але зібрати незалежні свідчення про бої в місті Газа було майже неможливо, оскільки зв'язок з північчю практично повністю зруйнований.

Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська завершили захоплення табору біженців Шаті, щільно забудованого району, і вільно пересуваються містом в цілому.

Всередині деяких нещодавно захоплених будівель солдати вивісили ізраїльський прапор і військові прапори на знак святкування. На національній телевізійній пресконференції міністр оборони Йоав Галант заявив, що ХАМАС “втратив контроль” над північною частиною Гази і що Ізраїль досяг значних успіхів у місті Газа.

Але коли його запитали про часові рамки війни, Галант відповів: “Мова йде про довгі місяці. Ми говоримо про довгі місяці, а не про день чи два”.

Військові заявляють, що їхні сили знайшли зброю і ліквідували бойовиків в урядових будівлях, школах і житлових будинках.

Ізраїль заявляє, що знищив кілька тисяч бойовиків, включаючи важливих командирів середньої ланки, в той час як 46 його власних солдатів загинули в Газі.

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