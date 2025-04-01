Війна дорого коштує: росіяни масово відмовляються від нової техніки

Росіяни масово відмовляються від нової техніки / © Pexels

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У Росії рекордно впали продажі смартфонів. За даними самих російських державних медіа, лише за перший квартал 2025 року продажі смартфонів зменшилися майже на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку ноутбуків, планшетів та іншої портативної електроніки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда намагається пояснити ситуацію “перегрівом ринку” в попередні роки та тим, що “цикл оновлення техніки ще не настав”. Проте в Центрі зазначають: справжня причина — у кризових процесах, спричинених війною та санкційним тиском.

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Реальні доходи росіян істотно знизились, а кредити стали дорожчими та менш доступними. Як наслідок — люди відмовляються від великих витрат. Загарбницька війна Росії не лише нищить чужі землі, а й вдаряє по гаманцях її ж громадян.

Раніше повідомлялось, що в Росії в три рази за останні місяці падає інфляція, зміцнюється рубль, але економічна ситуація там покращується через очікування припинення вогню.